Buien in noorden en westen kunnen plaatselijk leiden tot gladheid

In het noorden en westen van het land komen vannacht buien met regen of (natte) sneeuw voor, waardoor het plaatselijk glad kan zijn. Het KNMI gaf eerder al code geel af voor deze delen van het land.

Met name uit de regio Haarlem komen meldingen van gladde binnenwegen, zegt een woordvoerder van de ANWB. Op de A22 tussen Beverwijk en Velsen is een ongeluk gebeurd. Het is volgens de woordvoerder onduidelijk of dit te maken heeft met de gladheid.

De code geel geldt tot vrijdagochtend. De gladheid van vannacht zal in de loop van de dag verdwijnen, maar vanaf het einde van de middag kan het opnieuw glad worden. Eerst vooral in de noordwestelijke helft van het land, later in de avond kan ook elders ijzel ontstaan. Alleen in Limburg is kans op gladheid volgens het KNMI klein.

Op meerdere plekken zijn ongelukken gebeurd: