Supporters Marokko verwerken verlies in bijtende kou, weer onrustig in meerdere steden

De uitschakeling van het Marokkaanse voetbalelftal op het WK voetbal heeft op sommige plaatsen weer tot onrust geleid. In andere steden was het juist rustig en ging het er gemoedelijk aan toe.

In de Amsterdamse wijk Osdorp zochten meer dan honderd mensen de confrontatie met de politie. Er is een noodbevel van kracht in de omgeving van de straat Tussen Meer en de Mobiele Eenheid moest optreden. Na het verlies werd in de buurt al veel vuurwerk afgestoken. Op het Mercatorplein in Amsterdam-West, waar het afgelopen weken onrustig was na wedstrijden van Marokko, bleef het kalm en waren meer agenten dan supporters te zien.

Ook op de West-Kruiskade in Rotterdam was er vuurwerk en werden rookbommen afgestoken. Twee mensen zijn aangehouden voor het afsteken van zwaar vuurwerk. Sommige jongeren weigerden te vertrekken en gooiden met stenen naar de politie, waarna de ME optrad en in linie door de straat liep. Er zijn geen charges uitgevoerd.

Rustig in Utrecht en Den Haag

In de Schilderswijk in Den Haag ging kort voor het eindsignaal het eerste vuurwerk de lucht in. Ook het getoeter bleef daar niet uit. Op de Vaillantlaan, waar veel politie op de been was na eerdere onrust, reden auto's claxonnerend langs de zingende en dansende supporters. Twee personen zijn aangehouden voor het afsteken van vuurwerk, verder bleef het volgens de politie rustig in Den Haag.

Bij het Moskeeplein in de Utrechtse wijk Lombok kwamen enkele honderden jongeren bijeen, in het bijzijn van tientallen agenten, en werd vuurwerk afgestoken. Ook daar kwamen supporters dansend en zingend samen om het verlies van Marokko te verwerken. Er werden hapjes uitgedeeld.

Grimmige sfeer in België en Frankrijk

Over de grens sloeg de sfeer om na het laatste fluitsignaal. In Brussel zocht een groep de confrontatie met de politie, meldt de VRT. Er werd met vuurwerk naar agenten geschoten, waarop het waterkanon werd gebruikt en traangas werd ingezet. Er zijn meerdere arrestaties verricht. Ook in Antwerpen werd het waterkanon ingezet.

Ook in de Franse steden Parijs, Lyon en Montpellier was het onrustig. In Lyon zocht een groep extreemrechtse hooligans de confrontatie met supporters van Marokko. In het centrum werd met stenen en vuurwerk naar de politie gegooid. In Montpellier zorgde juist de Marokko-supporters voor problemen en werd de politie belaagd. Op de Champs-Élysées in Parijs was de stemming in eerste instantie goed, maar later sloeg die om en belaagden relschoppers de oproerpolitie met vuurwerk.