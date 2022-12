Deschamps na bereiken WK-finale in illuster rijtje: 'Nog één laatste stap te gaan'

"Het was een geweldige wedstrijd. Er is trots, er is emotie, en er is nog één laatste stap te gaan", sprak bondscoach Didier Deschamps na de 2-0 zege op Marokko in de halve finale van het WK. "We gaan voor de wereldtitel."

De Franse bondscoach zag zijn ploeg voor de tweede keer op rij de WK-finale bereiken. Vier jaar geleden stond hij in Rusland ook aan het roer bij Les Bleus, die toen de wereldtitel veroverden door Kroatië in de finale met 4-2 te verslaan. Zondag wacht Argentinië.

Deschamps, als speler wereldkampioen in 1998, is de zesde coach die twee keer de WK-finale heeft gehaald. Zijn voorgangers: Vittorio Pozzo (Italië in 1934 en 1938), Helmut Schön (West-Duitsland in 1966 en 1974), Mário Zagallo (Brazilië in 1970 en 1998), Franz Beckenbauer (Duitsland in 1986 en1990) en Carlos Bilardo (Argentinië in 1986 en 1990).

Alleen Pozzo wist de wereldtitel beide malen te veroveren.

Hernandez denkt aan broer

Theo Hernandez zette de Fransen al na vijf minuten op voorsprong tegen Marokko. "Twee WK-finales op rij spelen is een ongelooflijk moment. Het was zwaar, maar we hebben de klus geklaard."