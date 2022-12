'Blind mag wegens bewezen diensten transfervrij vertrekken bij Ajax'

Het uitduel met FC Emmen vlak voor het WK in Qatar is zeer waarschijnlijk de laatste wedstrijd geweest waarin Daley Blind het shirt van Ajax heeft gedragen.

De verdediger, die met Oranje in de kwartfinales werd uitgeschakeld door Argentinië, heeft de Amsterdamse club verzocht transfervrij te mogen vertrekken en de clubleiding heeft daarin toegestemd. Dat melden diverse Nederlandse media.

Het contract van de 32-jarige Blind loopt nog door tot de zomer, maar vanwege de bewezen diensten wordt hem een kosteloze transfer gegund. Met name FC Antwerp zou belangstelling hebben voor de 99-voudig Oranje-international. Marc Overmars, die eerder dit jaar wegens grensoverschrijdend gedrag moest vertrekken bij Ajax, is technisch directeur bij de Belgische club.

333 wedstrijden

Blind keerde in de zomer van 2018 terug bij Ajax, nadat hij vier jaar eerder naar Manchester United was vertrokken. In totaal kwam de Amsterdammer sinds zijn debuut in 2008 tot 333 officiële wedstrijden voor Ajax, dat hem ook nog een jaar verhuurd heeft aan FC Groningen.

Blind, die tot de grootverdieners behoort bij de club maar wiens plek in het elftal onder trainer Alfred Schreuder aan het wankelen geslagen was, won met Ajax zeven keer de landstitel, twee keer de KNVB-beker en twee keer de Johan Cruijff Schaal. Daarnaast bereikte hij in 2017 de finale van de Europa League en was in 2019 de halve finale het eindstation in de Champions League.