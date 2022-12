Amrabat kan kort na nederlaag Marokko niet trots zijn op WK: 'Straks misschien'

Marokko begon het WK met een wedstrijd tegen Kroatië en speelt zijn laatste wedstrijd van dit toernooi ook weer tegen de Kroaten. In een wedstrijd waar aan het begin van deze avond nog niet gedacht werd: de troostfinale op zaterdag.

In de halve finale tegen regerend wereldkampioen Frankrijk (2-0 nederlaag) weerden Marokko zich meer dan kranig en was een plek in de 'echte' finale niet onhaalbaar. De Fransen waren echter effectiever, waardoor de Marokkanen het voor hen zo fraaie WK niet van nog meer glans konden voorzien. "Zuur", zei middenvelder Sofyan Amrabat na afloop van de wedstrijd.

Hij schreef met zijn land zaterdag geschiedenis in Qatar (Marokko plaatste zich als eerste Afrikaanse land ooit voor de halve finales van een WK voetbal), maar daar kon hij vlak na de wedstrijd tegen Frankrijk nog niet van genieten. "Ik ben straks misschien wel blij."

"Stomme tegengoal"

De teleurstelling van Amrabat leek vooral voort te komen uit het gevoel dat er meer mogelijk was geweest tegen Frankrijk. "We kregen een stomme tegengoal. Dan loop je tegen de feiten aan. Als je voor staat, is het comfortabel voetballen. We spelen ze in de kaart."