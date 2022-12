Botsende belangen vertragen woningbouw, zet minister dwang in?

Maar vooralsnog komen veel bouwprojecten niet van de grond. Dat erkent De Jonge zelf ook. "De provincies willen heel graag, maar hebben met allerlei belangen te maken." Vaak hebben gemeenten of omwonenden bezwaren , of zitten milieuregels in de weg.

Voorgaande kabinetten lieten de markt het werk doen, en stimuleerden grote beleggers er flink in te investeren. De Jonge wil de touwtjes weer stevig in handen nemen. "De schaarste van nu die schreeuwt om regie, en die regie wil ik nemen", zei de minister bij zijn aantreden.

De Jonge heeft niet de steun van een eigen ministerie, hij valt onder het ministerie van Binnenlandse Zaken. "Dat we zijn gestopt met een ministerie van VROM vind ik een vergissing geweest", zegt De Jonge.

Dat hij vermoedelijk pas in 2024, zijn laatste jaar als minister in dit kabinet, de 'dwangwet' kan toepassen en dat er sprake is van inflatie, dure bouwmaterialen en een tekort aan bouwvakkers, is voor hem geen reden om de ambitie van 900.000 huizen naar beneden toe bij te stellen.

"Al die problemen maken ons woningtekort niet kleiner. Nu van die ambitie afstappen is de weg van de minste weerstand."