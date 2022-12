WK-droom Marokko voorbij: Frankrijk wint met 2-0 en gaat naar finale

De WK-droom van Marokko is voorbij: Frankrijk heeft zich door een 2-0 zege voor de vierde keer geplaatst voor de WK-finale. Daarin is zondag Argentinië de tegenstander.

Antoine Griezmann kon ontsnappen na wegglijden van verdediger Jawad El Yamiq, waarop twee pogingen van Kylian Mbappé strandden in een woud van Marokkaanse benen en Theo Hernandez in de rebound met een atletisch schot alsnog de snelle 1-0 maakte.

Marokko had tot de halve finale slechts één doelpunt tegen gekregen, en dat was zelfs een eigen doelpunt. Maar tegen de regerend wereldkampioen lag de bal al na vijf minuten achter doelman Bono.

En zo was er voor het eerst op dit WK een achterstand voor Marokko, dat ook al met personele problemen kampte. Verdediger Nayef Aguerd was in de warming-up geblesseerd afgehaakt en aanvoerder Romain Saïss, die het ondanks een dijbeenblessure toch probeerde, moest na 21 minuten alweer noodgedwongen naar de kant. Selim Amallah was zijn vervanger.

Marokko toont veerkracht

Maar Marokko toonde in de aantrekkelijke eerste helft veerkracht en was via Azzedine Ounahi dicht bij de gelijkmaker: zijn geplaatste schot kon net uit de hoek worden getikt door doelman Hugo Lloris, die zijn negentiende WK-duel keepte en daarmee op gelijke hoogte kwam met recordhouder Manuel Neuer. Ook Ziyech kreeg nog een beste kans, maar zijn poging met rechts kon Lloris niet verontrusten.

De Marokkanen trokken ten aanval, maar de grootste kansen waren voor de Fransen, die constant op de omschakeling loerden. Olivier Giroud knalde hard op de paal, Mbappé had bij een uitbraak zijn vizier niet helemaal op scherp waarna Giroud in de rebound gehaast naast schoot, en Raphaël Varane tikte uit een hoekschop bij de eerste paal naast.

Vlak voor rust was er wel nog een enorme mogelijkheid voor Marokko, dat verrassend genoeg meer balbezit had dan Frankrijk. Uit een afgeslagen corner van Ziyech nam El Yamiq het doel op acrobatische wijze met een omhaal onder vuur, maar de bal belandde op paal.