SBS6 stopt nu al met meningenprogramma Dit vindt Nederland

SBS6 stopt na enkele weken al met het uitzenden van Dit vindt Nederland, het programma waarin meningen van diverse groepen Nederlanders over actuele stellingen naast elkaar worden gezet. Vanaf 12 oktober zijn in plaats van het programma met presentator Natacha Harlequin de spelshows Lingo en 50/50 te zien.

Sinds de eerste uitzending op 31 augustus bleven de kijkcijfers ver achter bij de verwachting. "Helaas blijkt het programma in deze vorm niet voldoende te worden omarmd", meldt Marco Louwerens van producent Talpa in een verklaring. "Ontzettend jammer, zeker gezien het harde werk en het commitment van een grote groep collega's."

De producent sluit niet uit dat het programma in de toekomst in een gewijzigde vorm terugkeert. "De gedachte achter Dit vindt Nederland is nog steeds een buitengewoon interessante en verdwijnt dan ook zeker niet in de prullenbak", aldus Louwerens.

De kijkcijfers van Dit vindt Nederland schommelden tussen de 60.000 en 140.000 kijkers. De cijfers stegen de afgelopen tijd niet.

Van talkshowgast naar presentator

Strafpleiter Natacha Harlequin was voor ze Dit vindt Nederland presenteerde regelmatig te zien in talkshows, vaak om te praten over racisme. In juni zat ze aan tafel bij Veronica Inside om haar mening te geven over mogelijk racistische uitlatingen van Johan Derksen. Niet lang na dat optreden werd bekend dat ze het programma voor SBS6 ging presenteren.