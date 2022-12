Mexico opnieuw dodelijkste land voor journalisten

Mexico was het dodelijkste land voor journalisten dit jaar, meldt de organisatie Reporters Without Borders (RSF) in een jaarlijks rapport. Tot 1 december werden daar 11 journalisten gedood, bijna 20 procent van het aantal gedode journalisten wereldwijd. Mexico voert al jaren de lijst aan.

In totaal werden wereldwijd 57 journalisten en medewerkers van media gedood, registreerde de persvrijheidsorganisatie. Dat is een toename in vergelijking met vorig jaar. Die stijging komt volgens RSF door de oorlog in Oekraïne, waar 8 journalisten gedood werden.

Landen in Zuid-Amerika zijn net als voorgaande jaren het gevaarlijkst voor journalisten. De helft van alle moorden vond daar plaats. Landen als Haïti, Brazilië en Nicaragua zijn het meest riskant voor journalisten die onderzoek doen naar georganiseerde misdaad, bendes en corruptie.

Bekende verslaggevers

In Brazilië werden drie verslaggevers gedood toen ze verslag deden van illegale houtkap en ontbossing in het Amazonegebied. De Britse journalist Dom Philips werd vermoord terwijl hij voor de krant The Guardian aan het werk was. Volgens de inheemse bevolking zat hier een criminele organisatie achter.

Een andere bekende journalist die dit jaar werd vermoord is de Palestijnse Shireen Abu Akleh, een ervaren verslaggever voor Al Jazeera. Zij kwam in mei om het leven door een kogel van een Israëlische militair tijdens haar werk op de bezette Westelijke Jordaanoever.

'Onvoldoende bescherming'

Verder raakten 49 journalisten wereldwijd vermist en werden 65 journalisten ontvoerd. Op dit moment zitten 533 journalisten in de cel vanwege hun werk. In China worden de meeste journalisten vastgehouden, daar zitten er 110 achter de tralies.

De druk van internationale organisaties en bescherming door autoriteiten is daarmee "onvoldoende geweest", concludeert RSF in het rapport.