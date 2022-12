Twitter haalt account uit de lucht dat privéjet Elon Musk volgde

Twitter heeft een account offline gehaald dat het privévliegtuig van Elon Musk volgde met behulp van met openbaar beschikbare vlieggegevens. Musk, de nieuwe eigenaar van het platform, deed al verschillende pogingen om het account uit de lucht te halen.

Het account @elonjet was woensdag niet meer vindbaar. Op deze pagina, met meer dan 526.000 volgers, verscheen bij iedere vlucht van Musk een tweet. De 20-jarige tweedejaarsstudent en programmeur Jack Sweeney startte het account in 2020.

Sweeney beheerde naast @elonjet nog een aantal 'bot'-accounts dat de privéjets van Amazon-oprichter Jeff Bezos, oud-Microsoft-topman Bill Gates en een aantal Russische oligarchen volgde. Deze waren vandaag nog wel bereikbaar, maar ze zijn inmiddels ook verwijderd. Verder is Sweeney zelf van Twitter gegooid.

Regels overtreden

Over het verdwijnen van @elonjet zegt Sweeney tegen persbureau AP dat hij woensdag wakker werd met een enorme hoeveelheid berichten van mensen die zeiden dat tweets van @elonjet waren verdwenen. Toen hij inlogde zag hij een melding dat het account permanent was geschorst vanwege het overtreden van de regels van Twitter.

Welke regels dit waren, is volgens Sweeney onduidelijk. Hij heeft een online formulier ingediend om in beroep te gaan tegen de schorsing.

Geen geld of Tesla

Sweeney zegt dat Musk hem vorig jaar al een bedrag van 5000 dollar bood om het account te sluiten, omdat hij zich zorgen maakte over zijn veiligheid. De student vond dit een te laag bedrag. Later zou Sweeney een Tesla zijn aangeboden op voorwaarde dat hij met de pagina zou stoppen, maar ook dat aanbod sloeg hij af.

Nadat Musk Twitter eind oktober had overgenomen, leek het er aanvankelijk op dat @elonjet toch kon blijven bestaan. Musk liet op het platform weten dat zijn inzet voor vrijheid van meningsuiting zo ver strekte, dat het account in de lucht mocht blijven. "Hij zei dat dit vrijheid van meningsuiting is en hij doet het tegenovergestelde", zegt Sweeney nu over de verwijdering tegen persbureau AP.