Rente in de VS stijgt verder, maar wel minder snel

In de Verenigde Staten stijgt de rente verder, maar wel minder snel dan eerst. De Amerikaanse centrale bank, de Fed, verhoogt het belangrijkste tarief met 0,5 procentpunt.

Het is de zesde renteverhoging van dit jaar. De afgelopen vier keer verhoogde de centrale bank de rente telkens met 0,75 procentpunt, een historisch hoog percentage. Aan die reeks komt nu dus een einde.

De Fed verhoogde de rente zo snel om de torenhoge inflatie tegen te gaan. In november kwam die in de VS uit op een bemoedigende 7,1 procent, het laagst in de afgelopen elf maanden. Toch worstelen nog veel Amerikanen met de hoge prijzen: ze zijn dan wel minder kwijt aan de benzinepomp, maar de prijzen van voedsel en huurhuizen stijgen door.

De Europese Centrale Bank heeft morgen ook beleidsvergadering en de verwachting is dat ook daar tot een renteverhoging wordt besloten. Dat zou dit jaar voor de vierde keer zijn.