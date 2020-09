Mailwisseling met het RIVM

Nieuwsuur: Adviseert het RIVM zorgpersoneel in de verpleeg- en thuiszorg om PBM te dragen binnen een straal van 1.5 meter bij een coronapatient, óók als het slechts om vluchtig contact gaat, of snel iets aangeven? Of vindt het RIVM PBM in een situatie van vluchtig contact niet nodig?

RIVM: Ja we adviseren dit ook bij vluchtig contact

Nieuwsuur: Vindt het RIVM nu wel noodzakelijk dat werknemers buiten het ziekenhuis een chirurgisch mondkapje dragen bij kortdurend contact met een patiënt (met een verdenking op) covid-19, dus in de situatie als een werknemer 'snel iets aangeeft of een patiënt te hulp schiet'?

RIVM: Ja