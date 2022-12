Berlusconi belooft spelers Monza 'bus vol prostituees' bij zege op topclubs

Na zijn uitspraak klonk gelach en applaus van de aanwezige spelers, officials en sponsoren. Beelden van de toespraak kwamen op sociale media terecht, waarop de nodige kritiek volgde.

"Het is de gebruikelijke vrouwonvriendelijke taal van Berlusconi", reageerde senator Daniela Sbrollini van de Italia Viva-partij. "Een grap met een slechte smaak die je sprakeloos maakt".

Medelijden

Berlusconi heeft in zijn lange carrière als politicus en eigenaar van AC Milan vaker voor opschudding gezorgd, in woord en gebaar. In 2011 werd hij ervan beschuldigd seks te hebben gehad met een minderjarige prostituee tijdens een van zijn beruchte 'bunga bunga'-feestjes. In 2015 werd hij daarvoor in hoger beroep vrijgesproken.

Via sociale media reageerde Berlusconi later op de kritiek: "Ik had niet gedacht dat een simpele, speelse kleedkamergrap zulke kwaadaardige reacties zou oproepen. Ik heb medelijden met deze critici. Het is misschien hun totale gebrek aan humor dat ze zo verdrietig en onnodig gemeen maakt om mij aan te vallen", schreef de oud-premier.