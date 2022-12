Verweij snelste vrouw in Burgum bij eerste marathon op natuurijs

In het Friese Burgum is de eerste marathon op natuurijs van het schaatsseizoen afgewerkt. Bij de vrouwen, die in het begin van de avond het spits afbeten, ging de winst naar Maaike Verweij. De mannen starten om 19.30 uur (kijk mee via onze livestream).

Het was voor het eerst dat Burgum een gooi deed naar de jaarlijkse primeur en na hard werken was het meteen prijs. Op het drie centimeter dikke ijs - het minimale vereiste - gingen de vrouwen van start voor een wedstrijd over zeventig ronden van 400 meter.