Verweij en Hekman snelsten in Burgum bij eerste marathon op natuurijs

In het Friese Burgum is de eerste marathon op natuurijs van het schaatsseizoen afgewerkt. Bij de vrouwen, die in het begin van de avond het spits afbeten, ging de winst naar Maaike Verweij. Gary Hekman was daarna de snelste bij de mannen. In beide gevallen werd de zege in een massasprint betwist. Het was voor het eerst dat Burgum een gooi deed naar de jaarlijkse primeur en na hard werken was het meteen prijs. Op het drie centimeter dikke ijs - het minimale vereiste - gingen de vrouwen van start voor een wedstrijd over zeventig ronden van zo'n 400 meter. Geen Schouten Bij absentie van vedette Irene Schouten, die al drie wedstrijden op kunstijs won maar nu voor wereldbekerwedstrijden op de langebaan in Calgary verblijft, ontstond er een open strijd. Er waren enkele uitlooppogingen, maar die bleven lang vruchteloos. Wel werd het peloton in een rap tempo kleiner.

De eerste schaatsmarathon op natuurijs in Burgum - ANP

Ook een versnelling van Femke Mossinkoff, die dinsdag in Ammerstol het officieuze werelduurrecord op natuurijs op 32,176 kilometer bracht, leidde met nog vijftien ronden voor de boeg niet tot een schifting. Een sprint om de zege bleek onvermijdelijk. Daarin toonde de 21-jarige Verweij, ploeggenote van Schouten bij Albert Heijn Zaanlander en een klein jaar geleden in Noordlaren ook al de snelste in de eerste natuurijswedstrijd van dat seizoen, zich in een lange spurt een klasse apart. Merel Bosma finishte op een paar meter achterstand als tweede, net voor BDM/BTZ-ploeggenote Elsemieke van Maaren.

Reactie van Maaike Verweij na haar zege in Burgum in de eerste marathon op natuurijs van het seizoen. - NOS

Merel Bosma finishte op een paar meter achterstand als tweede, net voor BDM/BTZ-ploeggenote Elsemieke van Maaren. Ook sprint bij de mannen De mannen kregen aansluitend honderd ronden voor hun kiezen. Ook in hun race viel genoeg te beleven, maar was het moeilijk om definitief los te komen van het peloton. Het team van Reggeborgh legde de meute z'n wil op en begon langzaam maar zeker op zijn snelle mannen te gokken. In dit geval niet Bart Hoolwerf, de winnaar van vorig jaar in Noordlaren. Ook hij vertoeft in Calgary voor de wereldbeker, in zijn geval voor de massastart.

Gary Hekman - ANP

Maar ook zonder die troef liet Reggeborgh zich niet onbetuigd. Gary Hekman nam op voorbeeldige wijze de honneurs waar en sprintte overtuigend naar de overwinning. Achter de 34-jarige routinier, die in 2016 ook de eerste natuurijsrace op zijn naam bracht, moesten Harm Visser (Jumbo-Visma) en Nederlands kampioen Jordy Harink (Royal A-Ware) genoegen nemen met de plaatsen twee en drie.