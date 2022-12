Belgische hulpverlener in Iran veroordeeld tot 28 jaar cel

Een Belgische ngo-medewerker, Olivier Vandecasteele, is in Iran veroordeeld tot 28 jaar gevangenisstraf. Dat is zijn familie gisteren persoonlijk verteld door de Belgische premier Alexander de Croo, heeft de familie bekendgemaakt.

Vandecasteele werkte in Iran voor de humanitaire non-profitorganisatie Relief International. In februari werd hij gearresteerd en sindsdien zit hij in een isoleercel. Wat de aanklacht tegen Vandecasteele was, is onbekend. "Het is een ware schande en een drama voor Olivier en zijn familie", zegt een vriend van de familie tegen de Belgische krant Het Nieuwsblad.

Justitieminister Vincent Van Quickenborne zei in het Belgische parlement dat Vandecasteele is veroordeeld als vergelding voor de straf die België vorig jaar oplegde aan de Iraanse diplomaat Assadollah Assadi. Die werd veroordeeld tot twintig jaar gevangenisstraf vanwege het beramen van een bomaanslag op een bijeenkomst van een dissidente Iraanse groepering die in Frankrijk is gevestigd.

Hoop op ruil

De familie had de hoop gevestigd op een gevangenenruil tussen Vandecasteele en Assadi. Maar het Belgische Grondwettelijk Hof schortte vorige week een overeenkomst tussen met Iran op die een dergelijke ruil mogelijk zou maken. Binnen drie maanden volgt de uitspraak over de eventuele vernietiging van de overeenkomst.

Toch houdt minister Van Quickenborne vol dat de overeenkomst juridisch nog steeds relevant is voor Vandencasteele. Ook zouden de ministers tegen de familie hebben gezegd dat een ruil de enige manier is om hem vrij te krijgen, schrijft VRT NWS.

Hoe het op dit moment met Vandecasteele gaat, is volgens de VRT onduidelijk. Zijn familie liet eind november weten dat zijn gezondheid snel achteruit gaat. Ook zou hij in hongerstaking zijn uit protest tegen zijn slechte behandeling.