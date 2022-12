Pride Amsterdam in een nieuw jasje: 'langer en een stuk diverser'

Pride Amsterdam wordt komend jaar in een nieuw jasje gestoken. Het evenement, dat Queer & Pride Amsterdam zal gaan heten, duurt dertien dagen in plaats van negen en de invulling is in handen van twee organisaties.

De eerste week, die begint op 22 juli, wordt georganiseerd door Queer Amsterdam (QA), een nieuwe organisatie die bestaat uit verschillende groepen uit de lhbti+-gemeenschap. De Stichting Pride Amsterdam (SPA), die het evenement de afgelopen jaren al organiseerde, is verantwoordelijk voor de laatste zes dagen van het evenement.

"Het wordt een stuk diverser", vertelt Aynouk Tan van QA. "We bieden een podium aan alle stemmen en aan alle varianten op het gebied van seksualiteit en gender, maar ook huidskleur en culturele achtergrond hebben een belangrijke rol."

Ze vertelt dat er al jaren discussie is over hoe de Pride eruit moet zien. Dat blijkt ook uit jaarlijks onderzoek van EenVandaag onder duizenden lhbti+'ers. Meer dan de helft gaf dit jaar aan niet tevreden te zijn over de Canal Parade zoals die nu wordt gehouden.

Niet alleen voor imago

Lhbti+'ers hebben onder andere moeite met de bedrijven die meedoen. Die zouden dat puur doen om hun imago op te poetsen, terwijl ze zich buiten de Pride om niet inzetten voor lhbti+-rechten.

De nieuwe invulling van de Pride, waarin de visies van de twee organisatoren naast elkaar bestaan, is hier een antwoord op, zegt Tan's collega Sorab Roustayar. "Pride moet een middel zijn om gelijkwaardigheid te bereiken, niet het doel." Hij benadrukt dat Queer Amsterdam niet tegen de deelname van bedrijven aan de Pride is, maar dat er binnen die bedrijven ook de intentie moet zijn om de rest van het jaar te strijden voor rechtvaardigheid.

Queer Amsterdam zegt goed geluisterd te hebben naar een klankbordgroep die is opgezet door de gemeente Amsterdam, bestaande uit lhbti+'ers. Daaruit kwam naar voren dat er meer aandacht moet gaan naar mensen van kleur en de transgemeenschap. "Niet iedereen voelt zich veilig om zichtbaar op een boot te staan tijdens de Canal Pride", zegt Tan. "Voor die groepen is ook ruimte."

Twee weken, twee visies

De eerste week van Queer & Pride Amsterdam wordt afgetrapt met de traditionele Pride Walk. De dagen daarna zullen in het teken staan van anti-discriminatie en nationale en internationale solidariteit, waarbij gemarginaliseerde groepen uit de gemeenschap een grote rol spelen. "We willen alle variaties van identiteiten vieren", aldus Tan.

De tweede week start op 1 augustus. In die week vindt de traditionele Canal Parade plaats en het evenement wordt afgesloten met het slotfeest op de Dam op 6 augustus. Frans van der Avert, voorzitter van het bestuur van SPA, zegt in een verklaring: "Stichting Pride Amsterdam gelooft dat om verder te kunnen groeien, je ook moet kunnen delen. Daarom zijn wij blij dat we nu samen de ruimte kunnen geven aan Queer Amsterdam en tegelijkertijd al het goede van Pride Amsterdam behouden."