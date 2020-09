Roda JC door zege naast koploper NAC Breda, Volendam en Jong Ajax winnen

Roda JC - Pro Shots

In de vierde speelronde van de Keukenkampioen-divisie is Roda JC dankzij een 4-0 overwinning op FC Dordrecht in punten naast koploper NAC Breda gekomen. De Limburgers overleggen wel net een minder doelsaldo en de Bredase ploeg speelde een wedstrijd minder. In de eerste helft wist Roda JC binnen twee minuten twee keer te scoren. Roland Alberg benutte een strafschop en gelijk daarna was Jordy Croux goed voor een treffer. Amir Absalem en Stefano Marzo zorgden voor de overige doelpunten. De ploeg verloor wel Erik Falkenburg en trainer Jurgen Streppel. De twee kregen een rode kaart. Falkenburg deelde een elleboogstoot uit. Streppel kreeg twee keer geel voor commentaar op de leiding. Eerder op de avond versloeg FC Eindhoven 'kleine grote broer' Jong PSV in de lichtstadderby met 1-2. Op de Herdgang opende de afgelopen zomer door PSV begeerde Kaj de Rooij de score. De 19-jarige aanvaller van FC Eindhoven trof doel uit een snelle tegenstoot nadat Jong PSV een kans had gemist. Opvallend genoeg bleef De Rooij na rust achter in de kleedkamer.

Jort van der Sande met het winnende doelpunt - Pro Shots

De hervatting was direct goed voor wat vuurwerk. Richard Ledezma maakte binnen twee minuten gelijk, vijf minuten later schoot Jort van der Sande de 2-1 binnen na slecht uitverdedigen van Jong PSV. In de slotfase zette Jong PSV nog eens aan, met drie spelers die tegelijk werden ingebracht, maar de gelijkmaker zat er niet in. Met de winst stijgt FC Eindhoven naar de vierde plek. Jong PSV blijft negende. Winst in blessuretijd Het duel tussen Helmond Sport en FC Volendam leek zonder doelpunten te eindigen. Net na rust wisten de Volendammers wel het net te vinden, maar de treffer werd vanwege buitenspel afgekeurd. In de tweede helft gingen beide ploegen verwoed op jacht naar het winnende doelpunt, maar kwamen ze zelden tot grote kansen. Totdat Volendammer Derry John Murkin in de blessuretijd doorbrak aan de linkerkant van het veld. Zijn voorzet vond het hoofd van Doodeman, die zijn ploeg de welkome eerste drie punten bracht.

Go Ahead-doelman Jay Gorter kan de strafschop van Kenneth Taylor niet keren - Pro Shots