Toespraak Rutte over slavernijverleden in Nationaal Archief Den Haag

Op maandag 19 december houdt premier Rutte een toespraak over het slavernijverleden in het Nationaal Archief in Den Haag, heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bekendgemaakt. Ten overstaan van de betrokkenen met wie kabinet de afgelopen dagen sprak, zal de premier een reactie geven op het rapport Ketenen van het Verleden.

Het is niet formeel bekendgemaakt of er ook excuses voor het slavernijverleden gemaakt gaan worden, maar alles wat er de afgelopen dagen door leden van het kabinet en politieke bronnen is gezegd, wijst daar wel op.

Ook het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden, dat het rapport schreef, is aanwezig. Dat adviseerde in 2021 de Nederlandse Staat om excuses aan te bieden, te erkennen dat de slavernij en slavenhandel misdrijven tegen de menselijkheid waren en dat de gevolgen van het slavernijverleden nog altijd voelbaar zijn.

Informele bijeenkomst

Namens het kabinet zullen ook de vicepremiers Hoekstra, Kaag en Schouten, minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aanwezig zijn.

Na de toespraak is er een besloten, informele bijeenkomst waarbij de aanwezigen de gelegenheid hebben met de leden van het kabinet in gesprek te gaan.

Er zal ook een kabinetsdelegatie aanwezig zijn op de zes eilanden van het Caribisch deel van het Koninkrijk en in Suriname. Ook zij gaan daar in gesprek met genodigden over wat Rutte namens de regering heeft gezegd.