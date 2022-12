Kaag: bezuinigen hopelijk niet nodig, maar het is een puzzel

Minister Kaag ziet "vanuit Financiën niet persé een reden om aan te koersen op bezuinigingen", als de energieprijzen zo blijven. In het debat in de Tweede Kamer over de Najaarsnota zei ze dat ze niet wil bezuinigen om het bezuinigen. De Kamer maakt zich zorgen over de manier waarop het kabinet allerlei extra uitgaven moet opvangen en daarbij viel verschillende keren het woord "bezuinigen".

Het kabinet moet de komende maanden op zoek naar miljarden om de financiën weer in balans te brengen. Bijvoorbeeld de maatregelen om de energierekening betaalbaar te houden voor burgers en bedrijven slaan een gat in de begroting en de stijgende rente kost de staatskas blijvend mogelijk 9 miljard euro per jaar.

Ingewikkelde puzzel

In het debat noemde minister Kaag van Financiën de "dekkingsopgave" voor volgend jaar aanzienlijk en onzeker en ze had het over een ingewikkelde puzzel. Ze bekijkt ook de optie om te bezuinigen, al is dat volgens haar "hopelijk niet nodig". Maar ze benadrukte dat je "alles bekeken moet hebben" en ze wilde geen harde toezeggingen doen. Kaag erkende dat over de dekking binnen de coalitie verschillend wordt gedacht: "Er is een andere balans af en toe, maar daarom komen we tot een compromis."

De minister wil de uitgaven "ordentelijk" dekken, maar ze zei dat ze pas in het voorjaar van volgend jaar kan zeggen hoe precies, want "daar hebben we echt de nieuwste ramingen van het Centraal Planbureau voor nodig, ook om de actuele gasprijs te kunnen meenemen".

Kaag noemde als uitgangspunten van het kabinet dat de koopkracht wordt beschermd van de mensen die dat het hardst nodig hebben, dat de inflatie niet verder moet worden aangewakkerd en dat de ambities uit het coalitieakkoord over de transformatie van de economie overeind moeten blijven.

VVD: kijken waar het minder kan

In het debat zei woordvoerder Heinen van regeringspartij VVD dat er minder moet worden uitgegeven. Hij noemde de steunpakketten verstandig. "Maar als je zegt dat je veel geld wilt uitgeven voor de steunpakketten, ben je ook verplicht om te kijken waar het minder kan." Volgens de VVD zit er ook nog veel lucht in de begroting, omdat er "onderuitputting" is. Dat wil zeggen dat er op bepaalde posten minder geld wordt uitgegeven dan is begroot.

Oppositiepartijen PvdA en GroenLinks vinden bezuinigingen onacceptabel en zij daagden de VVD uit te zeggen waarop die partij dan wil beknibbelen. Heinen antwoordde dat je dan eerst moet weten over welk bedrag het dan gaat en dat dat pas in het voorjaar duidelijk is. Kamerlid Van Weijenberg van coalitiepartner D66 voegde eraan toe dat ook hij geen glazen bol heeft en ook hij verwees naar de onderuitputting.