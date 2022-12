Schöne (36) plakt er nog een jaartje aan vast bij NEC: 'Voel me erg fit'

"Ik voel me nog altijd erg fit en dat heeft er mede voor gezorgd dat ik heb besloten om er nog een seizoen aan vast te plakken", reageert hij.

Schöne: "Het vertrouwen dat NEC in me heeft uitgesproken was een andere belangrijke factor."

Hij kwam in 2008 bij NEC, om in 2012 naar Ajax te vertrekken. Met de Amsterdamse club werd de middenvelder drie keer landskampioen en bereikte hij de halve finales van de Champions League in 2019.

Professional

Vorig jaar keerde Schöne terug in Nijmegen. Met NEC staat hij momenteel negende in de eredivisie "Een op en top professional", zo noemt technisch directeur Carlos Aalbers de Deen.

"Een voorbeeld hiervan is dat hij dit seizoen, op de respectabele leeftijd van 36 jaar, nog geen minuut miste tijdens trainingen en in de eredivisie."