WHO-baas optimistisch over wereldwijde verloop coronapandemie

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is optimistisch gestemd over het verloop van de coronapandemie, ook in de rest van de wereld. Topman Tedros Adhanom Ghebreyesus hoopt dat corona volgend jaar niet meer geldt als 'internationale noodsituatie'. Die kwalificatie is sinds eind januari 2020 van kracht voor het virus.

Helemaal klaar is het dan niet met corona. "Het virus zal blijven", zei Tedros op een bijeenkomst voor de media. Hij wees erop dat er middelen zijn om ernstige gevolgen van corona te voorkomen. Hij doelt daarmee op vaccins, medicatie en behandelingen.

Meer vaccineren

De WHO kan een pandemie niet "voor beëindigd" verklaren. De term 'internationale noodsituatie' is vooral een middel om internationale maatregelen te coördineren en om geld te vinden voor de ontwikkeling van behandelingen en vaccinaties.

Ondanks de positieve woorden van Tedros zijn er wel zorgen. Zo moeten er nog veel meer mensen worden gevaccineerd. "Als grote delen van de bevolking nog niet zijn ingeënt, dan heeft de wereld nog een hoop te doen", zegt WHO-topfunctionaris Mike Ryan.