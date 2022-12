El Ahmadi over Marokko: 'Elf leeuwen die als beesten tekeergaan'

El Ahmadi kwam gisteren aan in Qatar en kijkt zijn ogen uit: "Het is een heel speciale dag. Als je ziet hoeveel Marokkaanse fans hier zijn. En ze kunnen het allemaal bijna niet geloven en hebben tranen in hun ogen."

Het team van bondscoach Walid Regragui heeft niet alleen Marokko, maar ook Afrika op de kaart gezet, meent de oud-Feyenoorder. "Over Afrikaanse landen zei iedereen altijd: ze komen er wel, maar ze redden het vaak niet. Marokko is wat dat betreft een voorbeeld. Het team speelt ook een beetje Europees. Het zijn elf leeuwen die op het veld als beesten tekeergaan."

Lof voor Regragui

Spelers als Sofyan Amrabat en Hakim Ziyech excelleren, maar de sleutel tot het succes lijkt bondscoach Regragui. "Deze trainer heeft in drie maanden tijd er een echt team van gemaakt. Spanje en Portugal hebben fantastische spelers, maar er was er niet eentje heel goed tegen Marokko."

"Dat zegt iets over de ploeg en de manier waarop ze druk zetten. Een sierlijke speler als Sofiane Boufal zie ik achterin gewoon ballen afpakken. Iedereen gaat voor elkaar door het vuur."