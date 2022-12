Burgemeester Imamoglu van Istanbul veroordeeld tot ruim 2,5 jaar cel

Burgemeester Ekrem Imamoglu van Istanbul is veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar en zeven maanden voor het beledigen van leden van de kiescommissie. De openbaar aanklager had een gevangenisstraf van tenminste 15 maanden geëist en een verbod op politieke activiteiten. Imamoglu was beschuldigd van het beledigen van de kiescommissie nadat die in eerste instantie de verkiezingen in Istanbul ongeldig had verklaard. Hij zei: "Degenen die de verkiezingen hebben geannuleerd zijn idioten." Volgens Imamoglu zelf reageerde hij met die opmerking op de minister van Binnenlandse Zaken Suleyman Soylu, die hem juist in een speech had uitgemaakt voor idioot. Critici noemen het een politiek gemotiveerde zaak die is bedoeld om Imamoglu uit te schakelen, zodat hij zich niet kandidaat kan stellen voor de landelijke verkiezingen in juni volgend jaar.

Turkije-correspondent Mitra Nazar: "Dit is een enorme klap voor de oppositie in Turkije en een dieptepunt voor de democratie. Critici en de oppositie zeggen al langer dat dit een puur politiek proces is geweest. Het wordt gezien als Erdogans wraak op een van zijn grootste rivalen, die drie jaar geleden de grootste stad van Turkije uit handen nam van de AK-partij. Imamoglu zal niet meteen de gevangenis in gaan. Zijn advocaten zullen hoger beroep aantekenen. Zo'n hoger beroep kan zeker een jaar duren, als het niet langer is. In die tijd kan hij mogelijk gewoon burgemeester blijven, zeggen zijn advocaten. In dat geval kan hij zich zelfs kandidaat stellen voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Er was hoop dat het niet tot een gevangenisstraf zou komen. Een veroordeling maakt de burgemeester alleen maar populairder, was de gedachte. Als het Imamoglu lukt om zich kandidaat te stellen voor het presidentschap kan het in zijn voordeel uitpakken."

Honderden aanhangers op de been Voorafgaand aan de zitting riep de populaire burgemeester inwoners van de stad op om naar het gemeentehuis te komen. Honderden aanhangers hebben zich voor het gebouw verzameld om hun steun te betuigen.

Imamoglu supporters are gathering outside the Istanbul municipality building



