Oekraïne krijgt mogelijk Patriot-luchtafweer, hoe verandert dat de oorlog?

Het lijkt erop dat de Verenigde Staten binnenkort Patriot-luchtafweersystemen naar Oekraïne gaan sturen. Regeringsbronnen zeggen tegen CNN dat enkel nog minister Austin van Defensie en president Biden hun handtekening onder het plan moeten zetten.

Deze week kan er al een officiële bekendmaking volgen. Oekraïne vraagt al maanden om de Patriot. Vijf vragen over het luchtverdedigingssysteem:

1. Wat is het Patriot-luchtafweersysteem en wat kan ermee?

Patriot is een systeem dat gemaakt is om raketten en vliegtuigen uit de lucht te schieten, tot op grote hoogte. "Dan moet je niet aan meters denken, maar aan kilometers", zegt oud-commandant der Landstrijdkrachten Mart de Kruif.

"De Patriot wordt vaak gezien als het meest geavanceerde systeem, omdat het zo compleet is. Het kan bijvoorbeeld met zijn radar een heel goed luchtbeeld opbouwen. Dus het kan snel zien welke vliegtuigen er allemaal in de lucht zijn en of ze vriendelijk of vijandig zijn. Ook heeft het verschillende soorten raketten, die in staat zijn om hun doel op grote hoogte uit te schakelen. Veel andere luchtafweersystemen kunnen één van die dingen heel goed, maar niet alles tegelijk. Daar blinkt de Patriot in uit."

2. Wat komt er allemaal kijken bij de inzet van de Patriot?

Als de Patriot eenmaal operationeel is, is het een krachtig wapen, maar het duurt even voordat je zover bent, of zoals De Kruif zegt: het is geen computerspelletje waar je na een dag mee overweg kunt.

"Je hebt allerlei specialisten nodig voor het radarsysteem, de vuurleiding, de afvuurmechanismen. Je hebt slimme mensen nodig om de boel te onderhouden. Er is beveiliging op de grond voor nodig, net als brandstof en voedsel. En al die mensen moeten ook nog eens 24 uur per dag in ploegen werken. Daar zijn honderden mensen per ploeg voor nodig."

Het Ministerie van Defensie legt in dit filmpje uit welke mogelijkheden de Patriot heeft: