Groen licht voor tweede schip met Oekraïense vluchtelingen in Utrecht

Volgens de voorzieningenrechter heeft de gemeente Utrecht tijdens de zitting duidelijk gemaakt dat voor het aanmeren van het schip geen vergunning nodig is.

Wel is er een ontheffing van het ligplaatsverbod nodig, maar die is al door Rijkswaterstaat verleend. "Daarmee moet worden aangenomen dat het aanmeren van het schip niet onrechtmatig is", aldus de rechtbank in een verklaring.

Verder is er volgens de rechter "voldoende uitzicht" op een vergunning voor het gebruiken van het schip als opvanglocatie. Daarbij komt dat de periode dat een vergunning ontbreekt relatief kort zal zijn.

De gemeente Utrecht liet eerder weten rekening te houden met de privacy van de bewoners van het appartementencomplex, maar het is niet mogelijk om het schip honderd meter verderop aan te laten meren, vanwege een 'knik in de kade', schrijft RTV Utrecht.