Advocatenneef van Taghi: ik zat klem, de druk was enorm

De voormalig advocaat en neef van Ridouan Taghi, Youssef T., zegt dat hij "millimeter voor millimeter" werd meegetrokken in de criminele zaken van Taghi. In de rechtbank in Amsterdam, waar zijn zaak wordt behandeld, sprak hij van "sluipend gif".

T. zei dat hij in eerste instantie geen probleem zag in de verdediging van zijn neef, die hem had gevraagd om zijn advocaat te zijn in mediakwesties. Taghi zocht ook een tandarts en orthopeed, waarbij zijn neef hem hielp. Later werd er steeds meer gevraagd en ook tegen hem gezegd: "Je wordt ook deelgenoot gemaakt van bepaalde informatie, die je niet wilt weten, maar het wordt je wel medegedeeld."

Volgens T. stond en staat hij onder enorme druk, omdat hij veel informatie heeft. Hij erkent dat hij zaken verkeerd heeft gedaan. "Maar niet uit vrije wil. Ik heb berichten naar binnen gecommuniceerd. Om het gechargeerd te zeggen: een boodschappenjongen."

Briefjes doorgekrast

Het Openbaar Ministerie verdenkt Youssef T. ervan dat hij de boodschapper was van Ridouan Taghi, tegen wie levenslang is geëist. Ook zou hij betrokken zijn geweest bij het maken van plannen voor een gewelddadige uitbraak of ontsnapping van Taghi en bij een poging tot moord of zware mishandeling.

T. werd op 8 oktober vorig jaar opgepakt in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Enkele maanden daarvoor was bij justitie de verdenking ontstaan dat T. zijn positie als advocaat misbruikte. Daarom werd hij afgeluisterd, ook binnen de EBI.

Taghi en T. hielden daar kennelijk ook rekening mee. Zo hielden ze briefjes voor de glaswand die tussen hen beide in stond, met daarop boodschappen. Later werden berichten doorgekrast.

De briefjes die van Ridouan Taghi naar buiten gingen, waren niet letterlijk de berichten. "Ik maakte een foto van de tekst die Ridouan schreef, en vervolgens schreef ik dat over", zei T. Dat gebeurde bijvoorbeeld al in de auto. "Ik liet delen van berichten weg."

Het ging volgens hem onder meer om namen en "gevaarzettende dingen". Andersom werkte dat niet zo. Taghi wilde zien hoeveel foto's er waren verstuurd en wilde de nummers zien. "Dan kon hij zien of alle berichten waren doorgegeven", zei de voormalig advocaat.

Verkeerde weg gekozen

Youssef T. zei dat hij in een spagaat zat. "Niet doen wat er gezegd wordt, kon consequenties hebben. Als ik niet zou meewerken, kon ik gezien worden als informant voor justitie. Je weet te veel. Ik hoopte er op een voorzichtige manier uit te komen. Ik heb kennelijk voor de verkeerde weg gekozen."

Over andere personen spreken, wilde T. niet. "Als ik wat zeg, moet ik daar natuurlijk heel goed over nadenken.

Naar verwachting volgt vrijdag de strafeis van het Openbaar Ministerie. Een uitspraak wordt eind volgende maand verwacht.