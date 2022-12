Kritiek op nieuwe Duitse voetbalcommissie: 'We doen niets met diversiteit'

Ze gelooft dat er een tactiek achter zit. "Er zijn vijf invloedrijke mannen binnen het mannenvoetbal in huis gehaald, en zij zijn ook de grootste critici. Daarom zijn ze gekozen. Want je weet achteraf dat als het niet goed gaat, je van deze vijf heren niets negatiefs zult horen, want zij waren betrokken bij de besluitvorming. Je beschermt jezelf."

De Duitse keepster Almuth Schult deelt die kritiek. "Ik snap niet waarom je niet naar diversiteit kijkt", vertelt ze tegen de Duitse zender ARD: "Want het gaat ook om het toekomstbestendig maken van de DFB. De voorzitter is verantwoordelijk voor de jeugd, voor de vrouwen, voor de academie, zo'n commissie lijkt me erg cruciaal."

"We praten over diversiteit, maar wanneer het er echt op aankomt, doen we er niets mee", zegt de 30-jarige ex-profvoetbalster Tabea Kemme op Eurosport. "We willen de toekomst van het Duitse voetbal met het verleden redden."

Er klinkt kritiek over het gebrek aan diversiteit in de commissie van de Duitse voetbalbond (DFB). Die raad van deskundigen werd dinsdag aangesteld en moet Duitsland helpen richting het EK van 2024 en bestaat uit Karl-Heinz Rummenigge, Matthias Sammer, Oliver Mintzlaff, Oliver Kahn en Rudi Völler.

DFB-voorzitter Bernd Neuendorf verdedigt zich tegen alle kritiek. "Het was niet ons eerste criterium om hier voor afwisseling en diversiteit te zorgen, dat doen we elders in de vereniging", aldus Neuendorf tegen ARD.

Hij staat volledig achter zijn keuze voor deze commissie: "Hier hebben we gewoon mensen nodig die veel ervaring hebben, die in het nationale mannenteam hebben gespeeld, die voor de DFB hebben gewerkt, die een schat aan ervaring hebben in het professionele bedrijfsleven en die over een aantal contacten beschikken."

Kansen

Voormalig profvoetballer Sami Khedira (35) snapt dat de commissie veel expertise in huis heeft, maar ziet wel kansen: "Je kan je afvragen of het ook anders kan: hoe zit het met diversiteit in leeftijd, kan de commissie een vrouw gebruiken? Dit zijn zaken die je zeker kan onderzoeken." De oud-speler plaatst nog wel een kanttekening bij de kritiek. "We moeten niet alles zo volledig negatief zien."

DFB-voorzitter Neuendorf nodigt critici van harte uit om met hem in gesprek te gaan, het liefst persoonlijk buiten de media om.

"Daar ga ik zeker op in", reageert Kemme.