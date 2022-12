Verbod op hulp bij zelfdoding blijft gehandhaafd

Het blijft verboden om iemand te helpen bij zelfdoding. De rechtbank in Den Haag heeft bezwaren die de Coöperatie Laatste Wil indiende tegen de huidige euthanasiewet afgewezen. De vereniging voerde samen met 29 mede-eisers aan dat de huidige ruimte binnen de wet te klein is en in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Daarin staat onder meer dat "een ieder recht heeft op respect voor zijn privéleven" en dat "geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is". De rechtbank gaat niet mee in de redenering van de belangengroep. Het recht van iemand om zelf te beslissen over het eigen levenseinde wordt beschermd door het genoemde verdrag, maar dit zelfbeschikkingsrecht gaat niet zo ver "dat er ook een recht bestaat om hulp bij zelfdoding te kunnen krijgen". Ook heeft de Staat geen verplichting om een "waardige zelfdoding" mogelijk te maken, luidt het vonnis.

Wetsvoorstel 'Voltooid leven' D66 heeft een wetsvoorstel ingediend waarbij iemand vanaf 75 jaar een aanvraag kan doen voor euthanasie ook wanneer die niet ondraaglijk lijdt. Het gaat om gevallen waarbij iemand vindt dat zijn of haar leven voltooid is. Een arts zou daar dan ook geen goedkeuring voor hoeven geven. In mei van dit jaar schreef de Raad van State in een advies dat de initiatiefwet nog niet goed genoeg is. Volgens de raad zijn er meer waarborgen nodig om vast te stellen of mensen echt in aanmerking komen voor euthanasie.

De rechtbank wijst er ook op dat staten het recht op leven moeten beschermen. Dat betekent dat de staat zoveel mogelijk "moet voorkomen dat kwetsbare personen in een opwelling hun leven beëindigen". Met de bestaande euthanasieregels is "een goede afweging" gemaakt tussen de verschillende belangen. De Coöperatie Laatste Wil vindt dat mensen zelf kunnen oordelen over de zin en kwaliteit van hun leven en dat ze niet afhankelijk zouden moeten zijn van artsen voor euthanasie. In oktober maakte het Openbaar Ministerie bekend dat het van plan is om tien mensen met banden met de coöperatie te vervolgen. Ze zouden betrokken zijn geweest bij het verstrekken van een middel voor zelfdoding.