Vanavond op tv: Hugo de Jonge over zijn plannen • Corruptie Europees Parlement • 'COA hanteert overvaltactiek'

Hugo de Jonge heeft er bijna een jaar opzitten als minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Begin dit jaar begon hij ambitieus: er moeten 900.000 nieuwe woningen gebouwd worden. Maar stikstof, stijgende rentes, de oorlog in Oekraïne... het helpt allemaal niet bij de uitvoer van de plannen. Hugo de Jonge is vanavond te gast.

Corruptie in het Europees Parlement

Het is misschien wel de grootste corruptiezaak ooit in het Europees Parlement. Qatar - en wellicht ook Marokko - zouden politici en medewerkers van hen hebben proberen om te kopen. Vier verdachten zitten vast. Bij huiszoekingen in Brussel is ruim 1,5 miljoen euro aan contant geld aangetroffen. We spreken Katarina Barley, vicevoorzitter van het Europees Parlement.