Treffen Frankrijk-Marokko brengt ook oud zeer naar boven

Bij het WK voetbal in Qatar treffen vanavond de wereldkampioen en de verrassing van het toernooi elkaar. De halve finale Frankrijk-Marokko is meer dan een potje voetbal: het is ook een ontmoeting van twee landen met een bijzondere geschiedenis, die een extraatje geeft aan de spanning op het veld.

In Frankrijk wordt met passie en enthousiasme uitgekeken naar de wedstrijd. Het wordt un match de rêve genoemd, een droomwedstrijd. Sportkrant L'Équipe citeerde speler Jules Koundé: "Deze wedstrijd wordt een feest."

Maar het is ook een feest met een maatschappelijke en politieke uitstraling. "Voetbal is politiek, zeker tussen deze twee landen", schreef de populaire voetbalsite So Foot.

Marokko als protectoraat

Marokko was van 1912 tot 1956 een protectoraat van Frankrijk. Dat zet de politieke verhoudingen tussen de twee landen soms op scherp, ook nu nog. Maar in tegenstelling tot in Algerije kwam de onafhankelijkheid van Marokko er zonder grootschalig bloedvergieten. Daardoor zijn de relaties tussen gewone Fransen en gewone Marokkanen altijd relatief ontspannen gebleven. Het verleden is geen open wond.

In Frankrijk wonen een kleine 800.000 Marokkanen die in Marokko zijn geboren. Cijfers over de tweede en derde generatie zijn er niet. De afgelopen tijd gingen al die generaties in Frankrijk feestend de straat op als hun team had gewonnen. Vrijwel nergens waren rellen.

Zaterdag verzamelden Marokkanen en Fransen zich met vuurwerk op de Champs-Élysees in Parijs: beide teams hadden gewonnen. Aan het eind van de avond botste wel een kleine groep raddraaiers met agenten.