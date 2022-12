Twee medewerkers onwel na smeulbrand in dialysecentrum Emmeloord

Twee medewerkers van het Antonius Ziekenhuis in Emmeloord zijn vanochtend onwel geraakt na een brand in het dialysecentrum. De brand ontstond door kortsluiting.

De medewerkers zijn met verschijnselen van koolmonoxidevergiftiging naar een ander ziekenhuis gebracht, schrijft Omroep Flevoland.

De brandweer werd rond 07.00 uur gebeld vanwege een vreemde lucht in het ziekenhuis. Korte tijd later werd een smeulende brand ontdekt boven het plafond van het dialysecentrum. Volgens het ziekenhuis was bedrading door de kortsluiting gaan smeulen.

Het dialysecentrum is een apart onderdeel in het Antonius Ziekenhuis. De brandweer heeft het gebouw geventileerd en uit voorzorg ook de rest van het ziekenhuis onderzocht. Alle afspraken gaan vandaag gewoon door.