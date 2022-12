Fraser weg bij FC Utrecht na grensoverschrijdend incident: 'Nog nooit overkomen'

Henk Fraser is per direct vertrokken bij FC Utrecht. De trainer heeft zijn contract bij de club ingeleverd, nadat hij afgelopen zaterdag op de training in Nederland grensoverschrijdend gedrag had vertoond.

De 56-jarige Fraser zou toen volgens het Algemeen Dagblad aanvaller Amin Younes bij de keel hebben gegrepen. Een aantal dagen later tijdens het trainingskamp in Spanje liepen volgens de krant de gemoederen opnieuw hoog op, waarop Fraser en FC Utrecht na overleg hun conclusie trokken.

'Nog nooit overkomen'

"Dit is me als trainer nog nooit overkomen. Het past niet bij mij en het past niet bij de club. Ik heb de club hiermee beschadigd en dat doet velen, en ook mij, pijn", aldus Fraser in een verklaring op de website van FC Utrecht.

"Daarom heb ik de keuze gemaakt om op te stappen als hoofdtrainer van FC Utrecht. Ik herken mezelf niet in mijn handelen en wil mijn excuses aanbieden aan alle betrokkenen."