'FC Utrecht ontslaat Fraser na incident met Younes op training'

FC Utrecht heeft trainer Henk Fraser per direct ontslagen na een incident op het trainingskamp in Spanje, meldt het Algemeen Dagblad. Fraser zou volgens de krant aanvaller Amin Younes bij de keel hebben gegrepen tijdens de training.

Even later zouden de gemoederen in de kleedkamer nog hoger zijn opgelopen, waarop de aanwezige technisch directeur Jordy Zuidam van FC Utrecht besloot om Fraser op staande voet te ontslaan, zo schrijft het AD.

Een woordvoerder van FC Utrecht laat in een reactie aan de NOS weten vooralsnog niet op het incident te willen reageren.

Volgens De Telegraaf heeft Fraser inmiddels afscheid genomen van de spelersgroep.

Goede serie na matig begin

FC Utrecht is de nummer zeven van de eredivisie en had na een moeizame competitiestart de weg omhoog gevonden met vijf zeges op rij voor het ingaan van de winterstop.

Ondanks de goede resultaten bleef de kritiek aanhouden op de behouden speelwijze van Utrecht, met name vanuit de spelersgroep.