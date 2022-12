Chinezen, 'bevrijd' van coronaregime, zijn nu op zichzelf aangewezen

Nog niet zo lang geleden was de boodschap in het land van 1,4 miljard mensen nog: we moeten het aantal coronabesmettingen naar nul brengen. Maar een week geleden nam China met een reeks versoepelingen afscheid van zijn ongekend strikte coronaregime. Chinezen zijn er niet gerust op en proberen zichzelf zo goed mogelijk te beschermen. Dat is niet eenvoudig, hebben velen inmiddels ook ervaren. Er is een groot tekort aan zowel medicijnen als coronazelftests. Chinezen zijn op die laatste aangewezen nu er steeds minder testcentra open zijn. Op internet zijn de tests ook niet of nauwelijks meer te krijgen, waardoor in Peking op sommige plekken lange rijen staan.

China-correspondent Garrie van Pinxteren: "De demonstraties hebben er vast aan bijgedragen dat de versoepelingen opeens nogal abrupt zijn doorgevoerd. Maar de strenge maatregelen waren ook bijna niet meer te bekostigen. Testen, mensen binnenhouden en in massale quarantainecentra zetten, dit alles heeft enorme schade aangericht aan de economie. Bij de overheidsinstelling in Peking die de testen moet bekostigen zou de kas leeg zijn. Als je je dan bedenkt dat de ziekte al wild om zich heen aan het grijpen was, is duidelijk dat het voor de overheid niet meer vol te houden was. Hoe groot de tekorten aan tests en medicijnen precies zijn, is moeilijk in te schatten. Op de staatsmedia komen allerlei hoopvolle berichten. Dat er bijvoorbeeld 3,5 miljoen medicijnen in Peking zijn geleverd: 'binnenkort kunnen jullie die vast en zeker allemaal kopen'. Maar hier op internet een coronatest bestellen is nog steeds niet mogelijk."

Huisartsen zijn er eigenlijk niet, Chinezen zijn gewend om naar een ziekenhuis te gaan om daar medicijnen voorgeschreven te krijgen. Diezelfde ziekenhuizen kampen met een tekort aan personeel. Veel artsen en hun medewerkers zijn naar verluidt ook besmet. Als ze geen symptomen hebben moeten ze toch gewoon werken, wordt via sommige kanalen gemeld, wat de personeelstekorten beperkt maar ziekenhuizen ook tot besmettingshaarden maakt. Hoe het loslaten van de maatregelen uitpakt is onzeker. Waar China tot voor kort met militaire precisie elk 'coronaplukje' bijhield, is ook dat beleid grotendeels losgelaten. Er worden nog wel besmettingscijfers bekendgemaakt, maar dan alleen de gevallen waarbij mensen duidelijke coronasymptomen hebben. Hoeveel Chinezen precies besmet zijn is onduidelijk, want er wordt dus nauwelijks meer getest op officiële plekken.

In steden als Peking staan bij apotheken lange rijen voor het kopen van zelftests:

De Chinese overheid komt sinds een week ook met een radicaal andere boodschap over corona. Het virus is 'verzwakt' en brengt eigenlijk niet meer zoveel gezondheidsschade toe: krijg je het, dan merk je het misschien niet eens en anders zijn de symptomen mild. Thuis uitzieken, is dan het devies. In Shanghai, de stad die eerder dit jaar twee maanden in een strenge lockdown zat, gingen veel inwoners eropuit, bericht persbureau Reuters. Ze gingen winkelen, bezochten drukke kerstmarkten, ontmoetten vrienden en gingen uit eten. Maar in Peking, waar het aantal besmettingen fors is opgelopen, is het beeld anders, met straten die nog altijd opvallend leeg zijn.

China-correspondent Garrie van Pinxteren: "Je hebt het idee dat er gegokt wordt op zo min mogelijk doen, in de hoop dat de ziektegolf ook zo snel mogelijk voorbij is. De overheidspropaganda om inwoners gerust te stellen over corona wordt door lang niet iedereen geslikt. Mensen zijn onzeker. Dat komt deels door de grote tekorten. Maar ook, als je het bijvoorbeeld met Nederland vergelijkt, doordat de sociale voorzieningen hier veel slechter zijn. Als je ziek bent, en zeker als het langer duurt, heb je geen inkomsten. Je weet niet of je toegang krijgt tot medische zorg. Ziekenhuizen zijn overbelast." Daar komt bij dat Chinezen bijna drie jaar lang te horen kregen dat corona niet meevalt. Ze kregen steeds te horen dat het een heel erge ziekte is, de angst ervoor is niet plotseling weg. Ze gaan niet per se ineens denken: het is maar een griepje."