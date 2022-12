Amerikanen zwemmen Nederlands wereldrecord uit de boeken, diskwalificatie Oranje

Met Ryan Murphy, Nic Fink, Kate Douglass en Torri Huske zwom de VS naar 1.35,15, meer dan een seconde sneller dan het oude wereldrecord van Nederland (1.36,18). Italië pakte het zilver in een nieuw Europees record, dat Nederland dus ook kwijt raakte (1.36,01).

Nederland was titelverdediger op dit nummer, maar vanwege de afwezigheid van Arno Kamminga werd prolongatie al een lastig verhaal. Nadat Kira Toussaint, Caspar Corbeau en Maaike de Waard hadden gezwommen, lag Oranje op plek zeven, maar Thom de Boer stoomde op naar het brons. Hij was echter iets te snel van het startblok gegaan waardoor Nederland gediskwalificeerd werd.

De Oranje-estafetteploeg is op de WK kortebaanzwemmen in Melbourne gediskwalificeerd. Op de 4x50 meter gemengde estafette eindigde Nederland als derde, maar de tijd van de ploeg werd kort na de finish geschrapt. De wereldtitel werd een prooi voor de VS, die Nederland ook nog het wereldrecord ontfutselde.

Steenbergen naar finale 100 vrij, Schouten ook door

Marrit Steenbergen bereikte in Melbourne de finale van de 100 meter vrije slag. Met een tijd van 51,85 ging ze als vierde door op het koninginnennummer.

De 22-jarige Steenbergen bleef met haar tijd 0,07 onder haar persoonlijk record, maar was nog wel ver verwijderd van de snelste tijd. Die kwam met 51,28 op naam van de Australische olympisch kampioene Emma McKeon.

Tes Schouten eindigde als derde in haar halve finale op de 100 meter schoolslag. In de twee halve finales waren alleen Lily King (VS), Ruta Meilutyte (Lit) en Reona Aoki (Jap) sneller dan Schouten waardoor ook zij als vierde doorging naar de finale. Met 1.04,31 dook ze ver onder haar persoonlijk record. Vorige week zette ze dat in Rotterdam nog op 1.06,09.

Bij de mannen slaagde Caspar Corbeau er niet in om de finale van dezelfde afstand te halen. De 21-jarige geboren Amerikaan kwam in de halve finales met 57,73 niet verder dan de dertiende plaats.

Toussaint zevende op 100 rug

Kira Toussaint speelde geen rol van betekenis in de finale van de 100 meter rugslag. De Nederlands recordhoudster op alle afstanden tikte als zevende aan in een tijd van 56,41. Daarmee bleef ze ver verwijderd van haar persoonlijk record (55,17).

De Australische Kaylee McKeown legde met 55,49 beslag op het goud, voor haar landgenote Molli O'Callaghan (55,62). De Amerikaanse Claire Curzan en de Canadese Ingrid Wilm werden beiden in een tijd van 55,74 derde.