Omtzigt: moordonderzoek Maltese journaliste moet doorgaan

Het openbare onderzoek naar de moord op de Maltese onderzoeksjournaliste Daphne Caruana Galizia mag niet worden stopgezet. Dat schrijft CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt in een brief aan premier Robert Abela van Malta, die tevens op de voorpagina van alle kranten in Malta is afgedrukt.

Omtzigt is door de Raad van Europa als speciaal rapporteur aangewezen om de moord en de nasleep te onderzoeken. Hij stuitte daarbij op ernstige gebreken in de Maltese rechtsstaat.

Galizia kwam in oktober 2017 om het leven door een bomaanslag op haar auto. De 53-jarige onderzoeksjournaliste schreef veel over corruptiezaken op Malta. Daarbij wees ze vaak naar politici, onder anderen naar de toenmalige premier Muscat en enkele van zijn ministers.

'Onnodige vertraging'

"Na veel gedoe is een jaar geleden een openbaar onderzoek gestart naar de moord", licht Omtzigt toe. "Daarbij zijn ook ministers opgeroepen om te getuigen, onder wie Muscat. Dat levert veel problemen op voor de huidige premier, die nu probeert het onderzoek vroegtijdig stop te zetten."

Volgens premier Abela wordt het onderzoek vanwege "onnodige vertraging" in december stopgezet als het dan niet is afgerond. Maar volgens Omtzigt is er geen sprake van onnodige vertraging en heeft de premier ook de bevoegdheid niet om de duur van het onderzoek te bepalen.

Politieke beïnvloeding

"Het is niet aan de premier van een regering die onderwerp van onderzoek is om de reikwijdte van dat onderzoek te bepalen of de juistheid ervan in twijfel te trekken", schrijft Omtzigt in de brief. Volgens de speciaal rapporteur is er sprake van politieke beïnvloeding van een justitieel proces als Abela het onderzoek stopzet. "En dat is zeer ongewenst."

Omtzigt hoopt met de openbaar gemaakte brief de internationale druk op te voeren om het onderzoek af te maken. "En anders schrijf ik in mijn eindrapport dat Abela het onderzoek heeft belemmerd en dat kan politieke consequenties voor hem hebben in Europa." Abela's voorganger Muscat trad af na protesten in Malta en na zware kritiek van Omtzigt.