Suriname bereidt zich voor op komst Kaag: 'Excuses kunnen nooit eenzijdig zijn'

"Excuses kunnen nimmer eenzijdig zijn", zegt de Surinaamse minister van Buitenlandse Zaken Albert Ramdin over het voornemen van het Nederlandse kabinet om op 19 december excuses aan te bieden voor het slavernijverleden.

Ramdin noemt het uitspreken van de excuses een belangrijk moment, maar er moet wel overleg zijn met het land waaraan excuses wordt aangeboden.

Vicepremier en minister van Financiën Sigrid Kaag reist morgen af naar de Surinaamse hoofdstad Paramaribo. Ze gaat daar met de regering en maatschappelijke organisaties in gesprek over het voornemen om excuses te maken. Wat er precies gebeurt op 19 december is nog allerminst zeker.

Onvrede over aanpak

Gisteren kwamen de regering en het parlement in Suriname bijeen om te praten over de manier waarop Nederland excuses voor het slavernijverleden wil aanbieden. Ramdin: "Het is de bedoeling dat we daar zorgvuldig mee omgaan en niet in alle haast standpunten gaan innemen. Er moet een goede maatschappelijke discussie zijn. Diverse organisaties moeten worden gehoord", aldus de bewindsman.

Bij de Surinaamse regering en maatschappelijke organisaties heerst onvrede over de aanpak van het Nederlandse kabinet. Ze vinden dat ze te weinig betrokken zijn bij de vormgeving van de excuses en ze zijn niet blij met de voorgenomen datum van 19 december.

Vijf Surinaamse stichtingen in Nederland besloten daarop een kort geding tegen het kabinet aan te spannen. Ze eisen dat er op 19 december nog geen excuses worden gemaakt, maar zien 1 juli 2023 - de datum waarop 150 jaar geleden de slavernij in Suriname en de Antillen daadwerkelijk werd afgeschaft - als de enig juiste datum. Terwijl Kaag in Suriname morgen een poging doet de plooien glad te strijken, dient het kort geding in Den Haag daarover.

Aanbevelingen adviescommissie

De roep om excuses werd de afgelopen maanden steeds luider. Het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden presenteerde op 1 juli 2021 een rapport met meerdere aanbevelingen, waaronder het advies dat de Nederlandse Staat excuses moet aanbieden voor het slavernijverleden.

NOS op 3 maakte vorig jaar deze video over de betekenis van het aanbieden van excuses voor de slavernij