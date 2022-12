Eerste marathon op natuurijs vanavond in Friese Burgum

De eerste marathon op natuurijs wordt vanavond om 18.30 uur verreden in het Friese Burgum. Op de ijsbaan is de benodigde drie centimeter dikte gemeten, zegt de KNSB. "We maken er vanavond een mooi feestje van", zegt een woordvoerder van de ijsvereniging. De eerste marathon van het jaar is dus in Friesland. "Dat is waar het schaatsen thuishoort, zegt de woordvoerder. De KNSB verwacht zo'n 1000 tot 2000 toeschouwers. "Het is de eerste keer dat hier een marathon wordt geschaatst, dus een aantal zaken is nog een beetje onduidelijk", zegt de KNSB-woordvoerder tegen persbureau ANP. "Maar er is genoeg plek rondom de baan om tribunes op te bouwen." Om 18.30 uur starten de vrouwen. Die rijden zeventig rondes van 400 meter. Een uur later gaan de mannen van start. Zij rijden honderd rondes. Bij zowel de mannen als de vrouwen doen ongeveer 75 schaatsers mee.

Marathon live bij de NOS De eerste marathon op natuurijs is vanavond live te zien bij de NOS. Vanaf 18.30 uur is de wedstrijd in Burgum te volgen via NOS.nl en in de NOS-app.