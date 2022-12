Eerste marathon op natuurijs vanavond in Friese Burgum

"We maken er vanavond een mooi feestje van", zegt een woordvoerder van de ijsvereniging. De eerste marathon van het jaar is dus in Friesland. "Dat is waar het schaatsen thuishoort, zegt de woordvoerder. Hoeveel mensen erop afkomen, kon hij nog niet zeggen.

De eerste marathon op natuurijs wordt vanavond om 18.30 uur verreden in het Friese Burgum. Op de ijsbaan is de benodigde drie centimeter dikte gemeten, zegt de KNSB.

Marathon live bij de NOS

De eerste marathon op natuurijs is vanavond live te zien bij de NOS. Vanaf 18.30 uur is de wedstrijd in Burgum te volgen via NOS.nl en in de NOS-app.