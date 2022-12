Vrachtwagen in brand onder luifel van tankstation langs A59

Bij een tankstation langs de A59 bij Den Hout is vanochtend brand uitgebroken in een vrachtwagen. Inmiddels is het vuur onder controle en is de brandweer bezig met nablussen.

De brand ontstond toen de vrachtwagen onder de luifel bij de benzinepomp stond. Van de witte truck is weinig meer over en ook het tankstation zelf is zwaar beschadigd.