Geen speler die zo weinig speelt en toch zoveel wint als Coman van Frankrijk

In de WK-selectie van halvefinalist Frankijk, die overloopt van de internationale sterren, is opvallend genoeg een reservespeler bezig een van de succesvolste voetballers aller tijden te worden. Hoewel het aandeel van Kingsley Coman doorgaans beperkt is, puilt zijn prijzenkast al behoorlijk uit. De opvallendste statistiek: in alle elf seizoenen waarin Coman op het hoogste niveau in actie kwam, werd zijn team kampioen (!). Op dit moment gaat hij met Bayern München weer fier aan kop in de Bundesliga, dus zijn er nog geen voortekenen dat er op korte termijn met die traditie gaat worden gebroken. En dan de opvallendste kanttekening bij het succes: in slechts twee seizoenen lukte het Coman om net iets meer dan de helft van het aantal speelminuten van zijn club in actie te komen. Geen enkele interland maakte hij vol Gemiddeld speelt Coman, die vanavond met Frankrijk de halve finale van het WK speelt tegen Marokko, iets meer dan vijf volledige wedstrijden per jaar, berekende statistiekenbureau Opta. Vijf. En dat gemeten over alle competities. Voor club en land dus, zowel competitie, beker als internationaal. Namens Frankrijk mocht hij dit WK als basisspeler in het onbelangrijke groepsduel met Tunesië een uur meedoen en viel hij in de andere wedstrijden kort in. Zo staat de teller inmiddels op 45 interlands, zonder ook maar één keer van het begin tot het eind op het veld te hebben gestaan.

Maar bijna alles waar Coman zich mee bemoeit, lijkt in goud te veranderen. Zo droeg hij met zijn optredens in de kwalificaties een steentje bij aan Frankrijks winst van het WK in 2018 en de Nations League in 2021. Beide keren miste hij de eindronden vanwege blessures. Met die fysieke ongemakken van de explosieve buitenspeler is meteen een belangrijke reden genoemd dat Coman heel veel wedstrijden en dus speelminuten moest missen. De laatste jaren kampte hij vooral met lichte spierblessures. Beslissend Coman kan trouwens heus wel beslissend zijn, bewees hij in 2020 toen hij Bayern tegen zijn oude club Paris Saint-Germain naar winst in de Champions League (1-0) kopte. En hij kan ook finales verliezen, zoals Europees met Juventus en de EK-finale met Frankrijk in 2016. Tot een jaar geleden mocht Coman zich de jongste debutant ooit noemen voor Paris Saint-Germain, een record dat het laatste jaar twee keer werd aangescherpt. Eerst door Chadaille Bitshiabu, daarna door Warren Zaïre-Emery. Coman trok daarna via Juventus naar Bayern, waar het hem ondanks al zijn goede voornemens ook dit seizoen niet lukte om uit te groeien tot een onbetwiste basiskracht.

Jarenlang was Coman in München de back-up achter Arjen Robben en Franck Ribéry, waar hij steeds meer speelminuten kreeg toen dat onomstreden tweetal een dagje ouder werd en de pijntjes toenamen. Inmiddels heeft hij moordende concurrentie van Serge Gnabry, Sadio Mané en Leroy Sané. En dan is er ook nog de spectaculaire ontwikkeling van de tiener Jamal Musiala, die ondanks de vroege uitschakeling een van de grote smaakmakers was bij Duitsland op dit WK.

Fit blijven en ritme opdoen, is het devies van Coman. Met zijn individuele acties is hij ook een ideale troef om achter de hand te hebben, zoals bondscoach Didier Deschamps hem nu ook gebruikt. Als het bijvoorbeeld even niet volgens plan verloopt, bij de jacht op titelprolongatie. De Braziliaan Dani Alves is met 43 hoofdprijzen recordhouder, maar zijn droom om voor het eerst wereldkampioen te worden, spatte vorige week uiteen. Coman is nu twee wedstrijden van die belangrijkste prijs in het voetbal verwijderd, het zou zijn totaal op 28 brengen. En nu komt misschien wel het mooiste: Coman is pas 26 jaar, die heeft nog een heel voetballeven voor zich.