Werkgevers waarschuwen: hoge lonen in 2023 wakkeren inflatie aan

Werkgevers krijgen de waarschuwing terughoudend te zijn met loonsverhogingen bij de komende cao-onderhandelingen. In plaats van een fikse loonsverhoging om de hogere prijzen te compenseren is het beter om met eenmalige beloningen te komen, zeggen de werkgeversorganisaties.

Dit advies van AWVN, MKB Nederland en VNO-NCW gaat rechtstreeks in tegen de eis van vakbond FNV, die juist wil vastleggen dat werkgevers de inflatie structureel volledig compenseren.

Volgens Raymond Puts van de AWVN moeten bedrijven voorzichtig zijn vanwege de economische situatie. "Het speelt dwars door Nederland heen. Kijk naar de consumentenbestedingen die aan het afnemen zijn en de oplopende grondstofprijzen in verschillende sectoren."

Samen tegen inflatie

Puts wijst erop dat in de afgelopen maanden een aantal cao-akkoorden zijn afgesloten met relatief hoge loonsverhogingen van rond de 6,4 procent. Die trend moet volgens hem worden omgebogen.

"We moeten ervoor waken dat de oplopende lonen weer terugkomen in de inflatie", zegt Puts. "Dan droogt het effect van de loonstijging op. Daar moeten we voorzichtig mee zijn. We willen allemaal dat de inflatie omlaag gaat en daar moeten we samen aan werken."

Eerder concludeerden economen van De Nederlandsche Bank dat er nog geen risico is op een zogenoemde loon-prijsspiraal en dat er ruimte is voor een sterke loongroei.

'Leugenachtig'

De werkgevers zijn een belangrijke schakel om ervoor te zorgen dat Nederlanders niet massaal armer worden, zeiden de economen van het Centraal Planbureau vorige week. Ze gaan ervan uit dat de loonstijging dit jaar uitkomt op gemiddeld 3 procent en verwachten voor volgend jaar een stijging met ruim 4,5 procent.

FNV-voorzitter Tuur Elzinga heeft op Twitter gereageerd op het advies van de werkgevers. Hij spreekt van 'een leugenachtig verhaal'.