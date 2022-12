Wekdienst 14/12: Halve finale Frankrijk-Marokko op WK • Rechtszaak neef Taghi van start

Goedemorgen! Frankrijk en Marokko spelen vanavond tegen elkaar in de halve finale van het WK voetbal, en in Amsterdam gaat de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak tegen Youssef T. van start, de neef van Ridouan Taghi.

Eerst het weer: in het zuiden wolkenvelden, verder flink wat zon en in het Waddengebied later op de dag een enkele winterse bui. Na een koude start komt de maximumtemperatuur uiteindelijk rond het vriespunt uit.