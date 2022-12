'Marokkaanse Modric' van Franse derde klasse naar WK-ster: 'Ounahi toont altijd lef'

Azzedine Ounahi tegen zijn 'evenknie' Luka Modric - Reuters

Dat Ounahi zo uitblinkt in het Marokkaans elftal, verbaast Tarik Tissoudali een stuk minder. In aanloop naar de Afrika Cup van 2021, waar ze samen op speelden, zag de voormalig speler van onder meer Telstar, VVV en De Graafschap al hoe goed Ounahi was. "Op de eerste training zag ik al: hij durft altijd lef te tonen en spelers te passeren. Hij was toen nog heel dun, maar bleef op het trainingsveld ook tegen sterke medespelers gemakkelijk uit de duels. Hij weet precies weet hoe hij weg moet draaien." Ounahi is inderdaad een van de grote blikvangers bij Marokko en speelt een sleutelrol in het enorme WK-succes van zijn ploeg. FC Barcelona zou interesse hebben. En dat alles terwijl Ounahi anderhalf jaar geleden nog op het derde niveau in Frankrijk speelde, bij het nietige US Avranches. Waar komt zijn grote doorbraak opeens vandaan? Analist Youri Mulder noemt Ounahi de 'Marokkaanse Modric' en de beste speler van dit WK.

Analist Youri Mulder kijkt naar het succes van Marokko op het wereldkampioenschap. Hij licht de middenvelder Azzedine Ounahi eruit. "Hij is de Luka Modric van Marokko" - NOS

Ounahi (22), een technische, energieke en creatieve middenvelder, is een van de spelers uit de Marokkaanse WK-selectie die de jeugdacademie Mohammed VI in Rabat doorliepen. Hij komt daar als jochie inwonen, na een paar jaar in de opleiding van topclub Raja Casablanca te hebben gevoetbald. Zijn talent wordt al vroeg onderkend, maar er zijn ook twijfels. Hij is wel erg tenger: kan hij het fysiek allemaal wel aan? Het is kritiek die nog steeds wel eens klinkt. Zo ook na zijn eerste wedstrijd op dit WK, tegen Kroatië. Sommige analisten vinden hem te licht, onzichtbaar en niet doortastend genoeg. Uit de marge voor 3,5 ton Dat vinden ze ook bij het Franse Strasbourg, dat hem als tiener naar Europa haalt. Bij die club komt Ounahi nooit verder dan het tweede elftal. Strasbourg verkoopt hem in 2020 aan US Avranches, een bescheiden clubje uit een Normandisch dorp van 7700 inwoners. Daar speelt Ounahi tot de zomer van 2021 in de marge op het derde niveau in Frankrijk, de Championnat National, tegen clubs als Red Star, Cholet en Chambly. Hij is er de beste en wordt deze zomer voor (slechts) 3,5 ton weggekaapt door Angers uit de Ligue 1, waar hij zich meteen in de basis speelt. Nog maar een half jaar geleden debuteert Ounahi in de nationale ploeg. Toenmalig bondscoach Vahid Halilhodzic ziet het in hem zitten en neemt hem als jonge verrassing mee naar de Afrika Cup in Kameroen.

Marokko voor de play-off tegen Congo: staand uiterst links Tarik Tissoudali en als tweede staand van rechts Azzedine Ounahi - AFP

Daar debuteert Ounahi in dezelfde wedstrijd als de Amsterdammer Tissoudali voor Marokko. Normaal gesproken had Tissoudali nu in Qatar als aanvaller aan de zijde van Ounahi zijn WK-minuten gemaakt, maar bij zijn club Gent raakte hij onlangs zwaar geblesseerd. Het toernooi ging aan hem voorbij. Hij ziet zijn Marokkaanse teammaatje vanuit de lappenmand schitteren in Qatar. 'Heerlijk samenspelen' In maart speelde Marokko een play-off om WK-kwalificatie tegen Congo. Ounahi en Tissoudali stonden allebei in de basis. Beiden scoorden. Ounahi zelfs twee keer, eenmaal op aangeven van Tissoudali. "Het is heerlijk voetballen met hem. Hij geeft je hele lekkere balletjes, dus de klik was er meteen."

Tissoudali kijkt met trots naar de WK-prestaties van Marokko en van Ounahi, die hij onmisbaar vindt. "Hij is in het systeem dat gespeeld wordt cruciaal. Omdat hij zo goed is in de kleine ruimtes, kom je via hem vanuit dat verdedigende blok naar voren. Hij creëert ruimtes door mannetjes uit te spelen." Vanavond neemt Ounahi het tegen Frankrijk op tegen Tchouaméni, Rabiot en Griezmann. In dat Normandische dorp Avranches zal men Ounahi vast niet vergeten zijn en bij de plaatselijke voetbalclub zullen ze misschien nog eens terug denken aan die 3,5 ton, dat na de afgelopen drie weken misschien toch wel als een schamel bedrag zal voelen.