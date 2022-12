'Gasverbruik stijgt flink door kou, gasopslagen worden aangesproken'

Nederlandse huishoudens en bedrijven hebben door de kou deze week zoveel gas verbruikt dat de gasopslagen moeten worden aangesproken. Het verbruik is sinds begin deze maand met bijna een derde gestegen, meldt de Gasunie in het AD.

De gasopslagen zijn met ruim 10 procent gedaald sinds medio oktober, toen ze voor 93 procent gevuld waren. "Dat kunnen we prima aan, mits de winter niet extreem is", aldus een woordvoerder in het AD. Lector energietransitie Martien Visser, die ook manager is bij de Gasunie, schat dat Nederland door de kou in een week 1,5 miljard kubieke meter gas heeft verbruikt, terwijl het totale verbruik tot eind november ruim 27 miljard kubieke meter was.

Het leidt ertoe dat Nederland de voorraden moet aanspreken, boven op de "gasproductie uit onze eigen kleine velden, via lng-schepen aangevoerd gas en de pijpverbinding met Noorwegen", aldus Visser. Ook volgens hem zullen er daardoor geen problemen ontstaan.

De Gasunie wil de opslagcapaciteit vergroten om gastekorten in de toekomst te voorkomen. Zo wordt er gewerkt aan de uitbreiding van de lng-installaties in Rotterdam en de Eemshaven. Ook zijn er plannen voor een lng-terminal in de haven van Terneuzen.

Overigens blijven Nederlanders ondanks de kou minder gas verbruiken dan normaal bij koud weer om zo kosten te besparen. Afgelopen weekend werd bijvoorbeeld zo'n 20 procent minder gas verbruikt dan in voorgaande jaren onder dezelfde winterse omstandigheden.