Biden ondertekent wet die homohuwelijk beschermt, 'een uithaal naar haat'

De nieuwe wet verklaart de Defense of Marriage Act uit 1996 nietig. In die wet staat dat koppels van hetzelfde geslacht niet dezelfde rechten en erkenning genieten als heteroseksuele stellen. Wel was het homohuwelijk sinds een uitspraak van het Hooggerechtshof in 2015 in alle staten al legaal. De nieuwe wet beschermt ook huwelijken tussen mensen van verschillende etnische afkomst.

De wet werd eerder dit jaar aangenomen door het parlement. Mocht het Hooggerechtshof toch een streep zetten door de uitspraak uit 2015, dan kunnen individuele staten ervoor kiezen het homohuwelijk niet toe te staan. De nieuwe wet regelt wel dat de staten dan de homohuwelijken die in andere staten zijn gesloten moeten erkennen.