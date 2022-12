Biden ondertekent wet die homohuwelijk beschermt, 'een klap voor alle haat'

De Amerikaanse president Biden heeft een wet ondertekend die het huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht beschermt. Dat gebeurde tijdens een feestelijke ceremonie voor het Witte Huis onder het toeziend oog van duizenden mensen, onder wie vicepresident Kamala Harris, Senaatsleider Chuck Schumer en vertrekkend voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi.

Op het grasveld voor het Witte Huis benadrukte de president het belang van de wet voor alle Amerikanen. "Deze wet en de liefde waar die voor staat, deelt een klap uit aan haat in al zijn vormen", aldus Biden. Het moment werd gevierd met optredens van Sam Smith en Cyndi Lauper.

De nieuwe wet verklaart de Defense of Marriage Act uit 1996 nietig. In die wet staat dat koppels van hetzelfde geslacht niet dezelfde rechten en erkenning genieten als koppels van verschillende geslachten. Wel was het homohuwelijk sinds een uitspraak van het Hooggerechtshof in 2015 in alle staten al legaal. De nieuwe wet beschermt ook huwelijken tussen mensen van verschillende etnische afkomsten.

De wet werd eerder dit jaar aangenomen door het parlement. Mocht het Hooggerechtshof toch een streep zetten door de uitspraak uit 2015, dan kunnen individuele staten ervoor kiezen het homohuwelijk niet toe te staan. De nieuwe wet regelt wel dat de staten dan de homohuwelijken die in andere staten zijn gesloten moeten erkennen.