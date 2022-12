Afgezette president Peru langer vast, mogelijk vervroegde verkiezingen

De afgezette president van Peru Pedro Castillo blijft langer vastzitten. Het beroep dat hij had aangetekend tegen zijn gevangenneming is door het hooggerechtshof verworpen. Aanklagers zullen later deze week een celstraf van maximaal drie jaar eisen.

Castillo werd vorige week gearresteerd wegens 'rebellie', nadat hij per decreet het parlement had ontbonden om een afzettingsprocedure tegen hem te voorkomen. Enkele uren na zijn toespraak stemde het parlement alsnog voor zijn afzetting en stelde vicepresident Dina Boluarte aan als zijn opvolger. Op het moment van zijn arrestatie zou Castillo onderweg zijn geweest naar de Mexicaanse ambassade om daar asiel aan te vragen.

Het is de afgelopen week erg onrustig geweest in het land. Zo gingen aanhangers van socialist Castillo de straat op om zijn vrijlating te eisen. Vooral buiten de hoofdstad Lima verlopen de protesten gewelddadig: er vielen tot nu toe zeker zes doden en meerdere gewonden. In de arme delen van het land heeft Castillo, die zelf van het platteland komt, veel aanhang.

Ook maandag vielen er doden en gewonden bij de protesten: