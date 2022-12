Aantal leegstaande woningen, kantoren en winkels daalt

Het aantal woningen, kantoren en winkels dat leegstaat is vorig jaar afgenomen in vergelijking met het jaar ervoor. Op 1 januari van dit jaar stonden er ruim 10.000 minder panden leeg dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Begin dit jaar werden 219.000 panden niet gebruikt. De totale leegstand was daarmee 4,5 procent lager dan het jaar ervoor, toen er 230.000 panden leegstonden. Het jaar daarvoor waren het er 222.000.

Kantoren stonden met 10 procent relatief het vaakst leeg, maar ook bij die panden nam de leegstand af, naar ruim 8000. Woningen stonden relatief gezien het minst vaak leeg: dat gold voor ruim 2 procent van de huizen. Maar in absolute aantallen waren de meeste leegstaande panden wel woningen, omdat die 87 procent van alle verblijfsobjecten uitmaken. Begin dit jaar stonden bijna 180.000 huizen leeg.

Gekeken naar regionale verschillen staan aan de oostgrens van het land relatief veel panden leeg. Dat geldt vooral voor winkels en kantoren in Limburg, zoals in de gemeente Bergen waar 28 procent van de winkels niet wordt benut. De gemeente met de meeste leegstaande woningen was Appingedam in Groningen (8 procent). In Doetinchem stonden de meeste kantoren leeg (28 procent),